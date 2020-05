Galerii ⟩ Tartus läks spordi- ja mänguväljakutel elu käima

Reeglid paigas

«Üle kahe kuu said tüdrukud omavahel kokku. Kui ma seda oma tütrele ütlesin, läksid tal silmad väga suureks, et kas lõpuks on see aeg käes,» rääkis Gerli Vosmi. Maikuu esimese päeva puhul läksid emad koos lastega ratastega sõitma ning edasi mängima. Vosmi sõnul jälgiti mänguväljakul kahe meetri reeglit ning perekonnad hoidsid üksteisest kaugemale. Keskmiselt nägi tema korraga platsil kaheksat last, kes kasutasid erinevaid atraktsioone ning suutsid püsida üksteisest piisavalt kaugel.