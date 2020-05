Tartumaal varastati ühe ööga 14 hekipuud

Vargad kaevasid noored puud välja ning vedasid üle tee asuvasse bussipeatusesse, kus mõned naabrid nägid öösel seismas hõbedast kaubikut.

Korduv muster

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et 30. aprillil laekus politseile avaldus varguse kohta ning kahju suuruseks on esialgsetel andmetel hinnatud ligi 2000 eurot.

Viimase aasta vältel pole hekipuude vargusest Tartumaal teateid tulnud. «Küll on varasematel aastatel olnud juhtumeid Lõuna-Eestis, kus on istutamist ootavad elupuud öö vältel ära varastatud,» ütles Kerly Virk. Lisaks varastati kolm aastat tagasi Ülenurmes pere koduaiast ära juba kasvama läinud 60 elupuud.

Aida peosaali õuelt varastatud hekipuud istutati kaks aastat tagasi ning need oli ligi kahe meetri kõrgused. «Kahjuks pole see esimene kord siin piirkonnas. Paar aastat tagasi varastati samamoodi bussiga vedamise skeemi alusel Ülenurmes elaval perel kogu hekk. Oleme natuke hirmul, kas nüüd läheb meil ka nii,» rääkis Aida peosaali majaperenaine Merilii Hirs.

Ka Tartu linnas pole avalikest peenardest või parkidest varastamine võõras teema. «Meil ongi lillehankesse sisse kirjutatud viis protsenti, mis on tavaliselt maksimaalne kadu varastamise tulemusel,» ütles Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse peaspetsialist Inga Kiudorf. «Tavaliselt võetakse taimed endale siis, kui need on värskelt istutatud ja pole veel juurdunud.»

Arusaamatud põhjused

Aida peosaali majaperenaise sõnul võib varguse põhjuseid olla mitmeid. «Ilmselt nad kas kasutavad neid müügiks või istutamiseks enda õuele,» märkis Hirs.

Samas on kaevamisjälgede põhjal võimalik tema sõnul näha, et puude juured on kahjustada saanud ning hekipuude kasvamise õnnestumiseks on tõenäosus väike.

«Minu arvates peab inimesel ikka mõra peas olema, et võtab kätte labida ja läheb kaevama. Kus oli aega ikka, siin on mitme inimese käsi mängus,» ütles Hirs.

Vargaid proovitakse leida ka tuttavate külainimeste abil. «Kui politseiga ühendust võtsime, helistati sealt alguse tagasi ja uuriti, et kas oleme ikka kindlad, et me ise neid sealt välja ei kaevanud,» selgitas Hirs.