Raamatukogu töötajad tegid lugejateigatsusest video

Raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto sõnul on postituse taga lugejateenindus, kes on kogu eriolukorra ajal tööl olnud, täites kontaktivabalt tuhandeid tartlaste raamatutellimusi. «Me siin raamatukogus igatseme lugejaid, iga kordumatut hetke, kui nad on meie majas!» lisas ta.