Riik muudab Kavilda ürgoru kaitseala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda

Kavilda ürgorg asub Tartu maakonnas Elva vallas Kaimi ja Mõisanurme külas. Kaitseala territoorium on olnud kaitse all alates 1957. aastast, kui Tartu rajooni töörahva saadikute nõukogu (TSN) täitevkomitee 10. juuli otsusega võeti kaitse alla geoloogilise ja geograafilise objektina Kavilda ürgorg. Riikliku kaitse alla võeti kohaliku tähtsusega objekt Kavilda ürgorg 9. septembri 1964. aasta otsusega. Praegu kehtib alal 1964. aasta kaitse-eeskiri, mis ei ole kaitsealapõhine, vaid on üldine toonaste riiklike kaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega geoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide kaitse korraldamise eeskiri, seega kehtestatakse eelnõukohase määrusega alale ka alapõhine kaitse-eeskiri.

Kaitseala eesmärk on kaitsta ja säilitada piirkonnale iseloomulikku ja mitmekesist maastikku, allikaid ning säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Kaitseala peamiseks väärtuseks on ürgorg, mille kaitse tähendab ka Eesti geoloogilise arengu näidisalade kaitset. Eestis leidub ürgorge peamiselt Lõuna-Eestis, seega saabki neid kaitsta selles piirkonnas, kus need on tüüpilised ja iseloomulikud. Kavilda ürgorg on põhja-lõunasuunaline sälkorgudega liigestatud org, mis on kaitseala piires paiguti pool kilomeetrit lai ja kuni 30–35 meetrit sügav. Maapinna absoluutkõrgused kaitsealal jäävad vahemikku 36–72 meetrit.

Ürgorgu kui pinnavormi ohustab peamiselt kaevandamine, mille käigus pinnavorm või osa sellest hävib. Maa-ameti geoportaali maardlate kaardirakenduse andmetel kattub kaitseala Sangla üleriigilise tähtsusega turbamaardla plokiga 22, kus on registreeritud hästi lagunenud turba passiivne reservvaru. Passiivne varu on sisuliselt varu, mida ei ole praegu võimalik kaevandada, kuid mis võib tulevikus osutuda kaevandatavaks, kui siiani kaevandamiseks olnud piirangud kaovad.

Kaitseala pindalast moodustab metsamaa umbes 64 protsenti ehk 29 hektarit. Metsakoosluste puhul on Kavilda ürgoru maastikukaitsealal valdavalt tegu angervaksa, naadi, lodu ja kõdusoo kasvukohatüüpidega. Kaitsealal domineerivad lehtpuuenamusega keskealised soostunud või kõdusoometsad, samuti leidub alal kuuske. Metsaregistri andmetel on lehtpuudest valdavaks peapuuliigiks hall-lepikud. Samuti on kaitseala metsade näol tegu puistutega, mida on majandatud aegjärkse- ja sanitaarraiega.

Kaitseala kaguosas on metsad inventeeritud ka vääriselupaikadeks – see ala on metsana märgitud juba 1947. aasta topograafilisel kaardil, ülejäänud osa kaitsealast oli sel ajal valdavalt lage, välja arvatud mõningane metsasus kaitseala loode- ja põhjaosas. Metsatukad täidavad alal maastiku ilmestamise eesmärki, mille säilimist ohustavad suurte lankidena tehtud metsaraied, samas ka alade võsastumine ja ehitustegevus.