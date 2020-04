Triin Paja pälvis videoülekande ajal Juhan Liivi luuleauhinna

Juhan Liivi luuleauhinna tänavuste võimalike saajate hulka valiti Triin Paja kõrval Kärt Hellerma, Häniläne, Kivisildnik, Carolina Pihelgas, Tõnis Tootsen ja Merike Õim. Nomineerimise tõid neile luuletused, mis on ilmunud mullu raamatutes või ajakirjades Looming ja Värske Rõhk. Need on välja pandud Liivi muuseumi veebikohas, kust saab lugeda ka Triin Pajale auhinna toonud luuletust.