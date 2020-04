Kaimar Karu esineb Tartu ideede teisipäeva veebiseminaril

Veebiseminaril on arutelu all Eesti konkurentsivõime, sealhulgas rohepööre, haridus ja teadusrahastus ettevõtluse ja ekspordi arendamiseks ning ootamatute väliskeskkonna tegurite lahendamine. «Julgus eksperimenteerida ja oskus muuta innovatsioon igapäevatöö osaks on Eesti tööstusele hädavajalikud, et maailmas konkurentsivõimelisena püsida,» ütles veebiseminaril esinev Kaimar Karu.

Abilinnapea Raimond Tamm tõdes, et pöördelistel aegadel on oluline näha ja luua võimalusi meie majanduse konkurentsivõime suurendamiseks. «Vajalik on tekitada seonduv arutelu ning jõuda õigeaegsete otsuste ja meetmeteni, mis võimaldavad muutunud ühiskondlike ootuste ning nõudluste tingimustes meil majanduskriisi väiksemad kaotused ületada,» ütles ta.

39-aastane Kaimar Karu on IT-sektoris töötanud üle 20 aasta ja täitnud erinevaid rolle spetsialistist juhini ning tarkvaraarendusest teenuste juhtimiseni. Lisaks era- ning avaliku sektori praktilisele kogemusele on ta koolitanud ja konsulteerinud Eesti riigiasutusi. Karul on teadusmagistrikraad filosoofias Tartu ülikoolist.

Ideede Teisipäeva veebiseminaril osalemine on tasuta, vajalik on eelnev registreerimine siin. Osalejatele saadetakse veebiseminari Zoomi link mõned tunnid enne ürituse algust.