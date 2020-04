Uus kord paneb nuputama

Treeneritele on need uudised küll esimene positiivne märk, kuid jätavad õhku samal ajal palju küsimusi.

Lastega keerulisem

Tartu spordiselts Kalev kergejõustikutreener Kersti Viru nentis, et võistlussportlastega ning noortega on kümneliikmelistes rühmades lihtsam treeninguid korraldada. «Võistlussportlased oskavad vahet hoida, aga lasterühmadega pole see nii lihtne. Lisaks peab suurte rühmade puhul treener jagama ennast võib-olla kahe rühma vahel,» selgitas ta.

Võib juhtuda, et rühma pääsevad osalejad põhimõttel «kes ees, see mees». Kui sajab vihma, on õues treenimine keerulisem.

Kuigi Tartu spordiselts Kalev alles koostab tegevusplaani, on kindel see, et sportlased soovivad näha oma treenerit või rühmakaaslasi. «Kui rääkida asukoha otsimisest, siis võib kohale jõudes avastada, et mõni teine rühm on juba ees,» arutles Viru. Ta näeb hea võimalusena suuri staadioneid, kuhu mahub mitu rühma tegutsema ja saab vahemaad hoida.

Vastuste ootel

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi turundusjuht Ivo Hunt ütles, et praegu ollakse treeneritega ooteseisundis, sest palju detaile vajab täpsustamist. «Kõik spordiklubi noored tahavad ju treenida, aga ootame täpsemaid korraldusi linnalt. Ei taha kiirustada, samas ka mitte asjatult oodata,» sõnas Hunt.

Tema sõnul saab erinevalt tõlgendada iga kasutuskorra järel vahendite desinfitseerimist või seda, kas ühel staadionil võib mitu rühma eri nurkades toimetada. «Kui peab juures olema mingi haldur, kes tegeleb desinfitseerimisega, on see ju talle päev läbi tööd,» märkis Hunt.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et linnavalitsus lähtub liikumis- ja sporditegevuste reeglite puhul valituse antud korralduse sisust. Ta rõhutas, et otsusest tuleb lähtuda mõistlikkuse piires ning desinfitseerimise all peetakse silmas eelkõige käsi.