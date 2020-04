Kohus jättis võimaluse Tartu Lidli ehitust alustada

Otsuse esmase õiguskaitse kohaldamata jätmise kohta tegi kohus esmaspäeval. Maximal on küll võimalik seda kohtumäärust vaidlustada ringkonnakohtus, aga praegu võiks juba ehitada, kui on ehituse alustamise teatis esitatud, selgitas Tartu linna õigusteenistuse vanemjurist Kadri Valdre.

Eelmisel nädalal esitas Maxima Tartu halduskohtule taotluse Lidli poele antud ehitusluba tühistada ja kohaldada ka esmast õiguskaitset. Sellega jätkas Maxima vana vaidlust, mis algas detailplaneeringu üle ja mille tuum on väites, et kõnealuses kohas on kaupluste üleküllus. Maxima ise peab samas kandis kaht poodi: üks on aadressil Kalda 15, teine Kalda 32 ehk kunagine Sõpruse pood. Sealsamas on ka Selver. «Kinnistu vahetu naabruskond ja Annelinna piirkond on kaubandushoonetest juba üle küllastatud,» seisab kohtukaebuses.