Ainult oma hoovis võib kitsamas ringis mõistlikult koguneda

Samas on viimastel päevadel eriolukorra keelud leebunud. Kuid meetmete lõdvemaks laskmine selgete suunisteta olukorras, kus inimesed on karantiinist väsinud, võib kaasa tuua selle, et piirangute vähendamisele lähenetakse loominguliselt. Eeskätt just eelseisval pikal nädalavahetusel, sest ikka on selgusetu, kui palju inimesi on mass ning mida nüüd siis võib teha ja mida mitte.