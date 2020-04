Andrus Punt: et võim ei jääks vaid sümboolseks

Varasematel aastatel võis kindel olla, et kui ansambli Untsakad saatel korp! Sakalas tantsu vihutud, volbrilõkke ääres maailma parandatud, vanade sõpradega kohtutud ja mõnel lipuplatvormil päikesetõusu saatel laulu löödud, siis hommikul paitab korp! Rotalia aiapeol Jaan Sööt ööst helli hingekelli. Kogunemisi nõidade ööl seekord ei toimu, kuid volbriga ei käi kaasas ainult vabameelne pidu, vaid ka vastutus: üheks ööks on võim linnas tudengite käes.

Et linnapea raekoja ees tudengitele võimu üle annab, on sümboolne ja tavaliselt väga suurt tähelepanu ei saa. Tudengilinnas ollakse sellega lihtsalt nii harjutud.

Volbri energia arvelt saab palju teha. Lihtsaim samm on annetada pidustustest säästetud raha heategevuseks. Nii mõnigi annetustest sõltuv organisatsioon on kriisi tõttu halvas seisus.

On juba tavaks suunata osa linna raha kaasava eelarve kaudu projektidesse, mida tartlased ise tähtsaks peavad. Ka ideed, mis rahvahääletust ei võida, on olulised – mõnigi neist pannakse linnaeelarvesse ning saab teoks. Igaüks saab esitada oma idee!

Ülikool annab noorele tohutult. Energiline ja särasilmne tudeng saab vabas vaimses õhkkonnas teadmisi ja kogemusi, millele oma kindel tee rajada. Viisakas on aeg-ajalt võtta hetk ja ühiskonnale tagasi anda. Varalahkunud rektor Volli Kalm andis ühel volbriõhtul tudengitele kaasa mõtte, et keegi ei ole igavene, aga enne seda mõni paneb täiega – tehkem siis nii, et see kehtiks rohkemale kui ainult mõnele.