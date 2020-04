Võrtsjärve kasvav angerjavaru kalurite saagis ei kajastu

Tellijale

Keskkonnaminister Rene Kokk märkis, et Võrtsjärv on tuntud eelkõige angerjapüügi poolest. «See on sealsete kalurite olulisim leib ning seda rohkem hea meel on, et vahepeal vähenenud angerjaarvukus on taas tõusuteel,» teatas Kokk. Ta lisas, et uuringu järgi on lähiaastatel veelgi paremaid tulemusi oodata.