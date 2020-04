Politseileitnant Siim Linnard laiali aetud meeleavaldusest: plakatite hulk ja kogunejate arv ei loe

Oluline ei ole, kas tegu on väiksema- või suuremaarvulise kogunemisega. Ei ole kriteeriumiks ka plakatite hulk, vaid praeguseks üle kuu kehtinud valitsuse korraldus, et avalikud kogunemised ja koosolekud ilma igasuguste eranditeta on keelatud. Et seda osa kogunenud noortest kohe ei mõistnud, läks patrullil kohapeal nendega vesteldes enam aega, kuni noored lõpuks lahkusid. Loodame inimeste mõistvale suhtumisele, sest eriolukorra piirangud on kehtestatud kindlal eesmärgil, meie kõigi tervise ja heaolu huvides, ning nende eiramine võib ühel või teisel moel kaasa tuua selle, et meie kogu senine pingutus on olnud asjata.