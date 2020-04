Tartus saab reedest taas käia avalikel spordi- ja mänguväljakutel

Jätkuva nakatumisohu tõttu kehtivad väljakutel distantsi- ja hügieenireeglid. Linnapea Urmas Klaas ütles, et kuigi mängu- ja spordiväljakud on mai algusest kõigile avatud, tuleb neid kasutada vastutustundlikult. «Me avame järk-järgult inimestele liikumis- ja vaba aja veetmise võimalusi, aga jälgime olukorda väga tähelepanelikult. Nakkusohu vältimiseks on ülioluline, et kõik reeglitest kinni peavad,» ütles Klaas. Ta lisas, et kui reeglitest kinni ei peeta, vaatab linnavalitsus senised otsused üle.