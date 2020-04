Seekord tuleb Juhan Liivi sünniaastapäev teisiti

Videoülekanne algab kell 12. Kavas on Tanar Kirsi lühiloeng Juhan Liivist ja Liivi etluskonkursi võitja väljakuulutamine, misjärel esitavad Liivi luuleauhinna nominendid oma luuletusi, mille nad on salvestanud videosse, ja lõpuks kuulutatakse välja Liivi luuleauhinna saaja.

Mari Niitra lisas, et koolinoorte etluskonkurss toimus tänavu samuti veebi vahendusel ning sellest võttis osa 50 õpilast üle Eesti. Žüriisse kuulunud Anu Tontsi sõnul on Liivi loomingu hulgast päris keeruline leida esitamiseks sobilikke palu väiksematele lastele, ent seda rõõmustavamad olid väikeste etlejate õnnestunud etteasted. Suurematele on Liivi looming aga vägagi mõistetav ja mõtestatav. «Oli näha ja tunda, et kirjaniku sõnum on kohale jõudnud ja nii mõndagi esitajat sügavalt puudutanud,» lisas ta.