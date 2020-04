Kliinikum töötas välja keemiaravimite käitlemise kaasaegse e-õppe

«Keemiaravimid on ohtlikud ravimid ja töötajad peavad järgima erinõudeid, et nende ravimite käitlemine oleks ohutu nii meditsiinipersonalile, patsientidele kui ka keskkonnale,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi vähikeskuse kvaliteedijuht Mari-Leen Pärn.

Keemiaravimeid käitlevate töötajate eelnev koolitus on rahvusvaheline nõue, kuid kuna praeguses olukorras on regulaarne auditoorsete koolituste korraldamine väljakutse, tuleb leida paindlikke ja töötajasõbralikke lahendusi.

Kliinikumi apteegi vanemproviisor Mari Kand selgitab, et tavaolukorras valmistab ravimeid ette spetsiaalse väljaõppe saanud ja nõuetele vastavates tingimustes asuv apteegi töötaja. «Samas võib juhtuda, et ravimeid peab näiteks nädalavahetusel valmistama ette osakonna õendustöötaja. Seetõttu on võtmetähtsusega ka teiste töötajate ettevalmistamine keemiaravimite manustamiseks, mis kirjaliku juhendi järgi õppides võib olla keeruline,» selgitas Kand.

«Kliinikumis loodud e-kursus keskendub keemiaravimite käitlemise erinõuetele, sisaldades juhiseid näiteks ravimite transpordiks, manustamiseks kui ka patsiendiga toimetamisel. Kursusel on õppematerjalideks kirjalikud juhendid, videoloengud kui ka õppevideod. Meetod on valitud vastavalt teemale, et see oleks õppijale võimalikult hästi omandatav,» kirjeldas kursuse sisu Mari-Leen Pärn.

Tartu ülikooli kliinikumi apteegi ja vähikeskuse töötajate koostöös valminud õppevideos näidatakse, mis vahendeid on ravimite ettevalmistamiseks vaja ja kuidas neid kasutada. «Teine oluline praktiline osa on keemiaravimite lekke likvideerimine. Selle-teemalises õppevideos näidatakse, kuidas toimida, kui keemiaravim on lekkinud: kuidas toimub ruumi piiramine, isikukaitsevahendite selgapanek ja erinevat tüüpi ravimilekke puhastamine,» rääkis vanemproviisor Mari Kand.