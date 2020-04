Elva vald avas avalikud spordi- ja mänguväljakud

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et valla spordi- ja mänguväljakud otsustati avada pärast selle teema arutamist valla kriisikomisjonis. «Valla kriisikomisjon ja vallavalitsus leidsid, et kuna inimesed soovivad aina enam värskes õhus aega veeta ning kuna seni on meie vallas eriolukorra juhistest hästi kinni peetud, siis võime väljakud taas avada.»