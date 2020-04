Liina Uudelt: suukorviga meeleavaldused

Pühapäeval toimus Saaremaal suur meeleavaldus rangete piirangute vähendamise ja ühenduse taastamise poolt mandriga. Jättes kõrvale küsimuse, kuidas see avaldaks mõju viiruse edasisele levikule, tekitab küsimusi meeleavalduse vorm.

Viis, kuidas saarlased oma ängistust ja vabaduse soovi väljendasid, seisnes selles, et pidi seisma, ent soovitatavalt istuma taburetiga tänavanurgal. Mis peamine – et see toimuks vaikides, kindlasti ilma plakatita või muul viisil verbaalselt sõnumit esitamata.

Meeleavalduse korraldajad olid leidlikult nuputanud välja ainsa viisi, kuidas eriolukorra tingimustes meelsust väljendada, ja jäid ettevõtmisega rahule. Saartel ja mandril kokku osales 600 inimest, kes kõik istusid tänavanurgal, linnaväljakul, kodutrepil ning oma vaikimisega avaldasid toetust, et kogu Eesti peaks võtma vastutuse koos Saaremaaga.

Meeleavaldused ei peagi alati ühtemoodi välja nägema – plakatid, trummid, loosungite hüüdmine. Võibki leida muid viise, et oma ideele või murele tähelepanu tõmmata. Saaremaal see õnnestus, vaikselt istumine on ju pealegi eestlasele nii omane.

Mõtlema paneb üksnes, et ilmselgelt ei olnud uudse vaikiva protesti eesmärk seekord (mitte ainult) tähelepanu tõmmata, vaid vajadus üle kavaldada eriolukorras kehtestatud meeleavalduste korraldamise keeld, mille põhjusena on valitsus nimetanud, et avalikus kohas mitmekesi kogunedes levitavad inimesed nakkust.

Eks see paraku nii ongi. Ainult et, nagu näitas Saaremaa aktsioon, ei ole keelatud avalikus ruumis istuda, kasvõi kümnekesi, hoides üksteisest kaks meetrit distantsi. Peamine – istu vaikselt. Ära võta kaasa plakatit ega ruuporit, ära sõnasta oma muresid ega ütle asju välja. Peida meeleavaldus ridade vahele, nii et see ei oleks enam äratuntav kui meeleavaldus. Siis võib korraldada küll.

Tundub, nende kahe meeleavalduse võrdluses, et eriolukord on viinud meid huvitavasse olukorda, kus vaikiv istumine on rahva tervisele ohutum kui plakatiga istumine.

Ka Tartus toimus äsja pisike spontaanne meeleavaldus, kui nelja inimese kogunemist just nõnda uhke sõnaga nimetada. Need neli noort seisid kahemeetriste vahedega Raekoja platsil purskkaevu kõrval ning järgisid viisakalt ka maskietiketti.

Ainult et käes olid plakatid, mis kritiseerisid valitsuse mõningaid otsuseid eriolukorra ajal, vihjates välismaalaste seadusele ja laiemalt EKRE poliitikale. Plakateid hoiti tund aega, mille jooksul oli Raeplats pühapäevaselt ja eriolukorrale kohaselt hõre, möödus mõni jalutaja ja jalgrattal uitaja, kes plakatitele kirjutatut uurisid ja edasi liikusid. Uudishimulikumad küsisid paar küsimust, keegi ei kogunenud rahvamassi moodustama.

Mõne aja pärast, selleks hetkeks oli jäänud seisma vaid kaks noort, keeras ette politseiauto ning nõudis osalejate lahkumist. Tekkis pisut jabur mõttevahetus politseinikega selle üle, kas linnaväljakul kahekesi seismine on lubatud. Selgus, et vist ei ole, kuni on plakatid käes.