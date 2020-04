Kiri: Otsime mäletajaid ja häid vihjeid memoriaali taastamiseks

Braunschweigi tudengid otsustasid hakata koguma raha just Uus-Jaani kalmistu sõjahaudade väärikaks kaunistamiseks. 1920. aastate Saksamaa keeruliste majandusolude tõttu võttis rahakogumine aastaid aega. Memoriaalansambel siin puhkava kolmekümne Saksa soldati mälestuseks rajati 1930. ja 1931. aasta suvel ning pühitseti pidulikult 11. septembril 1932. Esialgu kuulusid professor Thulesiuse kavandatud ansambli juurde ka maetud sõdurite hauatähised, kuhu oli raiutud nimi ja surmakuupäev. Need tähised on nüüdseks kadunud, ent alles on kivist laotud heas korras madal sein koos mälestustekstiga.