Volbriöö pidu jääb esimest korda ära

Tartus on volbriõhtu varem lõppenud suure kontserdi ja ilutulestikuga Kaarsillal. Näiteks 2018. aastal esinesid seal Elephants From Neptune ja Rainer Ild.

Homme on aprilli viimane päev, millele paneb punkti volbriöö. Tartus on see tähendanud, et linnapea annab üheks ööks võimu üle tudengitele, kes on volbrit tavapäraselt tähistanud meeleoluka rongkäigu ja peoga. Kuid tänavu tuleb selline korraldus eriolukorra tõttu ära jätta ning veeta õhtu pereringis.