Elva vald toetab keerulisel ajal kohalikke spordiklubisid

Üle-eelmisel nädalal toimus valla spordiklubide e-koosolek, kus spordiklubide esindajad andsid vallavalitsusele infot, missugune on nende olukord praeguses eriolukorras. «Valla spordiklubide eelarvest moodustavad suure osa lastevanemate makstav tasu ning praegu on mõned spordiklubid aprillikuu tasud peatanud või on vanematele saadetud 50 või 30 protsenti väiksemad arved,» ütles abivallavanem Marika Saar ja lisas, et mõned klubid ei väljasta arveid ka maikuus ning osadel klubidel seisavad sellekohased otsused alles ees.

Saar rääkis, et spordiklubidel on praegu keerulised ajad, sest treeninguid ei toimu. «Seega ei ole klubid pidanud õigeks küsida vanematelt kogu tasu ning on ka neid peresid, kelle jaoks on juba täna selle tasu maksmine väga keeruline. Väga tore oli klubidelt kuulda, et on ka neid vanemaid, kes soovivad kohatasu maksmisega jätkata, et toetada kohalikku klubi ja sporti. Suur tänu teile!» ütles Saar.