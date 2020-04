Järelkuulatav ⟩ Professor Joel Starkopf saates «Vahetund Tartu Postimehega»: teine laine tuleb, sellest ei ole päriselt pääsu

Mismoodi töötab kliinikumi kriisikomisjon nüüd, eriolukorra seitsmendal nädalal? Millised on ootused ja lootused ning mida ikkagi tähendab plaanilise ravi järk-järguline taastamine?

Mis saab kriisi algul sisse seatud koroonapatsientidele mõeldud intensiivraviosakonnnast ja ajutistest ümberehitustest haigla sees? Joel Starkopfi vastus on, et edaspidi ehitatakse ajutised seinad ümber statsionaarseiks, kuna koroonapatsientide osakonna vajadus tulevikus ei kao.

Kas nakatumise teine laine tuleb? Jah, vähemal või enamal määral, selles ei ole kahtlust, usub ta. See on paratamatu pärast isolatsiooninõuete leevenemist, sellest ei ole päriselt pääsu, aga see teine laine tuleb mõistlikult üle elada.