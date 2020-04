Sel aastal jäävad Tartus ära traditsioonilised volbriöö pidustused

Eesti korporatsioonide liit (EKL) ja Tartu linn paluvad ähistada volbrit pereringis. EKL-i esimees Siim Liivand avaldas lootust, et järgmise aasta volbriöö on võimsam selle võrra, et pidustused sel aastal ära jäävad. «Käesoleval aastal jääb kahjuks tavapärane volbripidu ära, kuna nii Eesti kui ka kogu ülejäänud maailma on halvanud erakorraline olukord. Saagu aga järgmisel aastal aset leidev rongkäik olema selle aasta arvelt topeltpikk ja pidustused mitmekordselt vägevad ning rahvarohked,» ütles Liivand.