Piret Bristol: iga tee võib viia ükskõik kuhu.        

Veebis olen kohtunud paari koolitaja ja treeneriga. Neil on praegu rohkem teoksil kui varem. Muidugi haarab tark enesearengutehnikate, mitte häda ja õnnetuse järele. Paar päeva enne mu sünnipäeva küsis sõber, kas teen virtuaalse sünnipäeva. Seda plaani mul ei olnud, aga jäin hetkeks mõttesse: veebis ühele kaetud laua taga ma sel päeval tõesti olla ei kavatsenud. Tahaks ju jagada: head sööki ja jooki, kohalolu ja rõõmu. Mitte oma steriilset näopilti, raamaturiiulit või tühja seina selja taga.

Näitamine ja jagamine on eri asjad. Kas mul on praegu midagi jagada? Mida tahaksin inimestele öelda, kui neid jälle näost näkku näen ja veebis öelda ei saa? Mis on kõige tähtsam pärast aegu, kui olen saanud liiga tuttavaks omaenda näoga veebikaameras ja peeglis. Oluliste sõnumite välja mõtlemine võib võtta aega. Palju küsimusi. Kes või mis on meile tõeliselt asendamatu?

Aeg märtsi alguses on nagu lapsepõlv, mis ei naase. Praegunegi tee võib välja viia ükskõik kuhu. Igal teel on oma must pool. Sellest, kas ma midagi masendavat ei olegi märganud või kas ühiskonnal on haigusnähud, ma täna ei räägi. Inimesed võivad üllatada. Muist ootasid pikisilmi hetke, mil teiste südametunnistusele koputada ja neid hirmutada, ning jõudsid ära oodata. Nemad on nüüd «kodus suured».

Nüüdsete inimtühjade linnade ja maastikega kirjutame oma endise kogemuse üle. Koos endiste harjumustega on elust kadunud ka hulk negatiivsust. Vahemaa tagant on näha mõtteviisid ja tavad, mis edasi minna ei aita. Ka need olukorrad praegu tuleks võtta teadmiseks ja edasi minna. Et avastada end uuest kohast. Kus tekib realistlik lootusrikas vaade asjadele. Kus kõik on remondi ära lõpetanud ja aknad puhtaks pesnud.