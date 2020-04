Vangide aukoodeks muudab uurimise keerukaks, kuid mitte võimatuks

Tellijale

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja-Liisa Kõiv kirjutas eile ilmunud prokuratuuri aastaraamatus juhtumitest, kus prokuratuur on pidanud vanglamüüride vahel toime pandud süütegusid uurima, ning tõi näiteid, mis muudavad vangis toime pandud kuriteo uurimise keerukaks.

Nimelt kehtivad vanglas kinnipeetavatel oma kirjutamata reeglid ning ka vangla hierarhia ei soosi kuritegude avastamist. Isegi kannatanud ei soovi kuritegude kohta ütlusi anda, et mitte langeda teiste kinnipeetavate põlu alla, ning hoida seda niinimetatud vangide kirjutamata aukoodeksit. «Tegemist on moondunud igandiga endisaegsetest arusaamadest, et meestevahelised lahkarvamused lahendatakse duellil, mitte kohtusaalis,» selgitas Kõiv.