Bambona hulgilao projektijuht Meelis Roomet rääkis, et möödunud neljapäeval läks koolilastele laost välja 361 toidupakki, mille kokkupanemiseks kulus töötajatel ligi kolm tundi.

Selle nädala esimene pool on hulgikaubandusfirma AS Bambona Tartu lao töötajatel äärmiselt kiire: neil tuleb pakkida Mustvee, Tartu, Kambja ja Peipsiääre valla lastele toidupakid, milles on värsked puu- ja köögiviljad, kuivained ning piimatooted.