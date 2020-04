Tartu ülikool järgib võimalikult täpselt vastuvõtukava

Kõigile õppeastmetele saab kandideerida ka juhul, kui eelmise astme õpingute lõpetamine on eriolukorra tõttu nihkunud juuli- või augustikuusse. Seejuures ei ole oluline, kas edasi on lükkunud õpingute lõpetamine TÜs või mõnes teises Eesti või välisriigi õppeasutuses. Selliste kandidaatide vastuvõtu otsused on siiski tinglikud, see tähendab, et ülikoolil on õigus vastuvõtuotsus tühistada, kui augustis selgub, et vastuvõetud kandidaat siiski varasemaid õpinguid ei lõpetanud.