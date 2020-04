Nädalavahetus tõi mitu põlengut

Eile kella 23 teatati, et Tartus Sepikoja tänaval põlevad garaažiboksid. Enne päästjaid oli põlengu avastanud mees garaažis olnud teise mehe välja tõmmanud, kuid see jooksis minema. Abi andja ise sai põletada ja ta viidi esmaabi andmiseks haiglasse. Tulekahjus põles täielikult ära üks garaažiboks. Kõrval olevad boksid said samuti tõsiseid tulekahjustusi. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.