Elektrirattad tulid tänavatele tagasi

Rattaringluse kasutajad peavad jätkuvalt arvestama eriolukorra reeglitega, et linnas liikumine oleks kõigile turvaline.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul lubab ilm elektrirattad taas kasutusele võtta ning see aitab linnas liiklejaid hajutada. «Rattasõidul on nakkusoht võrreldes ühissõidukite kasutamisega väiksem ja seetõttu pakub rattaringlus tänases olukorras linnas liikumiseks head alternatiivi. Eriolukorras on loomulikult esmatähtis võimalikult vähe ringi liikuda ning alles seejärel teha valik ühe või teise liikumisviisi kasuks,» ütles Tamm.