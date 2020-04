Tellijale

Tänasest 1. maini on oodata ülemaailmajaolise ettevõtmise «Europe at Home» ehk «Euroopa kodus» avanemist. Selle peamine väljund on samanimeline veebileht (www.europeathome.eu), kuhu on saatnud oma tekste ja pilte mitme riigi kirjanikud ja fotograafid. Tartlasi esindab nende hulgas tänavune linnakirjanik Carolina Pihelgas proosaluuletusega ja fotograaf Kiur Kaasik kümne ülesvõttega koroonaaegsest linnast.