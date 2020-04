Maxima püüab pidurdada Tartu Lidli ehitust

Sellega jätkab Maxima vana vaidlust, mis algas detailplaneeringu üle ja mille tuum on väites, et kõnealuses kohas on kaupluste üleküllus. Maxima ise peab samas kandis kaht poodi: üks on aadressil Kalda 15, teine Kalda 32 ehk kunagine Sõpruse pood. Sealsamas on ka Selver. «Kinnistu vahetu naabruskond ja Annelinna piirkond on kaubandushoonetest juba üle küllastatud,» seisab kohtukaebuses.

Vana vaidlus ei ole lõppenud, 20. maiks on määratud istung detailplaneeringu vaidluse asjus.

Tartu linnavalitsuse õigusteenistuse vanemjurist Kadri Valdre ütles, et esialgse õiguskaitse taotlus pärast ehitusloa väljastamist oli oodatav, ehitusloa tühistamise taotlus siiski üllatas.

«Minu arvates on see perspektiivitu vaidlus, õiguslikus mõttes saab detailplaneeringut vaidlustada igaüks objektiivse õiguspärasuse kaitseks, kui on linn millegi vastu eksinud, kuid ehitusluba saab inimene vaidlustada ainult enda õiguste kaitseks, aga ka see kaebus on üldise õiguspärasuse kaitseks,» selgitas Valdre. «Räägitud on, kuidas rikub see konkurentsiõigust ja nende ettevõtlusvabadust.»

Viidatud on ka looduskaitsealustele taimedele, kuid Valdre sõnul näeb iga mööduja, et see on asfaltplats, kus taimi ei ole.

«Kui kohus ehitusloa peatab, siis lähiajal poodi ehitada ei saa. Tavaliselt tuleb otsus kuu pärast istungit, edasi saab minna ringkonnakohtusse ja riigikohtusse, kui võitlusvaimu on,» rääkis Valdre. «Kui kohus ehitusluba ei peata, ei ole takistust ehitada, aga see selgub lähiajal.»

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ütles, et Lidl on kaalunud poodi rajada ka Lina kvartali kõrvale Turu tänava äärde, seal veel ehitamisest rääkida ei saa, ja ka Tammelinna K-Rauta kaupluse piirkonda, kuid pole teadaolevalt sobivat krunti leidnud.