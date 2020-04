Mustvee vallavanem pidas ses ametis vastu vaid aasta

Eelmise aasta aprillis Mustvee vallavanemaks valitud Märt Kraft teatas möödunud nädalal volikogu eestseisuse koosolekul, et loobub 12. mail vallavanema ametist. Kraft sõnas, et ametist loobumise peamine põhjus oli uus ja parem töökoht. Nimelt asub ta mai keskel tööle patendiameti arendusjuhina. Samas ei varjanud Kraft, et suur roll tema lahkumisel oli Mustvee vallavõimus endiselt segane olukord, kus vallas koalitsioon sisuliselt puudub.