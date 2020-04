Tirin ilmus tavatult, ilma Supilinna päevadeta

Lugemist ja vaatamist on Tiia Kõnnussaar toimetanud 28 leheküljele. Esimesel neist on Supilinna seltsi juhi Peep Mardiste artikkel «Ehitame Supilinna kooli!». Sealsamas on näidatud pildil tulevase võimaliku õppeasutuse koht – kiigeplatsi kõrval poole hektari suurune linnale kuuluv krunt, mis 15 aasta eest broneeriti linna üldplaneeringus lasteaiale.

«Karjuv lasteaiakohtade puudus on õnneks möödanik. Platsile võiks ehitada hoopis väikese algkooli,» kirjutab Mardiste. «Et kulusid kokku hoida, võiks kogu koolikompleks toimida Kesklinna kooli filiaalina: puuduks vajadus palgata eraldi direktorit jne. Kuigi Kesklinna kool on viimasel kümnendil juurde saanud võimla ja katusealuse korruse, valitseb seal tuntav ruumipuudus. Supilinna filiaal võiks olla igati teretulnud lahendus.»

Teiselt leheküljelt saavad lugejad teada, et supilinlased juhivad Tartu linna – need supilinlased on volikogu esimees Lemmit Kaplinski, abilinnapea majanduse ja rahanduse alal Gea Kangilaski ning abilinnapea hariduse ja kultuuri valdkonnas Asko Tamme. Tirin on neid lühidalt küsitlenud. Suure intervjuu küsimustele vastab aga kirjanik ja raadiohääl Urmas Vadi, kes tunnistab, et õunaraksus käia oli omal ajal tavaline asi.