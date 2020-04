Vanarahvas tundis evangelist Markuse mälestuspäeva äkksurmapäevana

Markusepäeva nimetus on pärit kirikukalendrist, kus see on evangelisti ja kirikupatrooni Markuse mälestuspäev. Tema kui kaitsepühaku poole pöörduti abiotsimisel ootamatu surma vastu. Pilistvere kiriku paberites aastast 1680 leidub teade püha Markuse päeva pühitsemisest, et see kaitseks karja äkilise surma eest.