Viljandi kultuuriakadeemia uueks direktoriks valiti Juko-Mart Kõlar

«Viljandi kultuuriakadeemial on Tartu ülikooli nägu ja tegu, aga me oleme ühtlasi kohapealne kompetentsi- ja innovatsioonikeskus,» sõnas Kõlar. «Näen, et loova koolina on meil suurepärane võimalus luua ja arendada koostöös ülikooli, kohalike ettevõtete ja organisatsioonidega tarkasid tooteid ja teenuseid ning lõppkokkuvõttes tuua piirkonda juurde suure lisandväärtusega töökohti.»