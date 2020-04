Peipsiääre vallavolikogu otsustas märtsi viimasel päeval, et Kallaste ja Kolkja põhikool tuleb septembriks ühendada. Kallaste rahvas selle otsusega rahul ei olnud, enamik kooli hoolekogu liikmeid soovis, et kool ühendataks kohe eestikeelse Alatskivi kooliga. Kolkja koolis on õpe vene keeles.