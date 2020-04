Tartu volikogu pidas esimest korda videoistungi

Volinikud olid igaüks seal, kus keegi end mugavamalt tundis, enamasti oma kodus. Istung käis Zoomi keskkonnas, hääletamine keskkonnas Voli, huvilised said istungist osa Youtube’i kaudu.

Kolm volikogu liiget teatasid, et nad osalevad istungil kirjalikult, mis tähendab, et nende seisukohad oli antud juba enne istungi algust.

Istungi alustamisel oli mõnel volinikul raskusi hääletamisega, kuid päevakorra kinnitamine siiski õnnestus: volinikud pidid videosillas suuliselt oma soovi väljendama. Ka järgmisel hääletusel oli volinikke, kes hääletuskeskkonnas hääletada ei saanud. Nüüd kerkis juba üles küsimus, kas ei peaks olema kohustuslik, et suulise hääletuse korral on ka hääletaja videopilt näha, et oleks veendumus, kes hääletas.