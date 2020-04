Mai Põldaas: linnaraamatukogu kriisiõppetunnid

Kriisiaeg on uutmoodi päevakorrale toonud digiteenuste ja -väljaannete vahendamise. E-raamatute buum oli aastaid tagasi, sellega Eesti kirjastajad ja raamatukogud kaasa ei läinud ja nii on eestikeelse e-raamatu lugejaskond marginaalne. Tartu linnaraamatukogus meilt palju e-raamatute kohta ei küsita, kuid vahel küsitakse audioraamatuid. Seetõttu me siiski sooviks nii e- kui ka audioraamatuid oma lugejatele vahendada.

Arvestades Tallinna keskraamatukogu vaevalist kogemust enda e-raamatukogu süsteemi väljatöötamisega, meie seda teed ei läinud ja jäime ootama üleriigilise lahenduse valmimist. Viimase delegeeris kultuuriministeerium rahvusraamatukogule, kellel selle ülesandega on läinud aega loodetust palju pikemalt. Mistõttu oli märtsis tore lugeda Tallinna keskraamatukogu uudist selle kohta, et nad avavad kriisi ajal oma e-raamatukogud kogu Eesti lugejatele.

Oleme teavet selle võimaluse kohta oma lugejate seas levitanud ja ühinesime linnaraamatukogu poolt rahalise panusega ka üleskutsele annetada e-raamatute litsentside hankimisse. Üsna arusaamatu on nüüd lugeda kultuuriministeeriumi järjekordsest rahaeraldusest rahvusraamatukogule, kui palju tulusam oleks see investeerida Tallinna keskraamatukogu ELLU arendusse ning kohandada see üleriigiliseks e-raamatukoguks.

Tallinna keskraamatukogu on oma kaheksa aasta pikkuse kogemusega läbinud kõik need arendusetapid, mida rahvusraamatukogu alles ette võtab. ELLU statistika järgi oli aasta algusest 14. aprillini ehk viimase kolme ja poole kuu jooksul sealseid e-raamatuid lugenud 11 327 eestimaalast, sh 1978 tartumaalast ja 6092 tallinlast. Nagu eespool öeldud, on see praegu marginaalse tähtsusega ettevõtmine. Võime ju e-riigina paista, kuid nagu näitab kogemus, eelistavad Eesti inimesed lugeda paberile trükitud raamatuid.

Sest ei saa ju olla, et kui midagi ei saa, siis ka enam raamatuid lugeda ei saa! Nii meile kirjutati.

Teistegi eestikeelsete e-väljaannete kättesaamise olukord ei ole hea, kuna rahvaraamatukogu lugejat ei huvita niivõrd tasuta kättesaadav digiteeritud kultuuripärand, kui uued ilmuvad väljaanded.

Lähtuvalt säilituseksemplari seadusest annetavad kirjastajad failid rahvusraamatukogule. Ja neid materjale saab lugeda kohapeal üksikutes teadusraamatukogudes kindlatest nn autoriseeritud töökohtade arvutitest. See aga ei ole tänapäevane lahendus, mida muu hulgas näitab nende autoriseeritud töökohtade kasutusstatistika, sest inimesed soovivad e-väljaandeid lugeda veebis, füüsiliselt kohale tulemata.

Kindlasti tartlastele meeldiks, kui rahvusraamatukogu pakuks lahenduse, mis sobib ka rahvaraamatukogudele ja nende kasutajatele. Eriti soovitakse juurdepääsu digitaalsele perioodikale, mida praegu saab linnaraamatukogu vahendada väga piiratud moel ja oma maja piires. Lahenduste leidmiseks ei ole vaja vaadata kaugele, Põhjamaades on toimivad näited olemas.

Linnaraamatukogus loome ka ise digisisu. Enamasti on need juhatused ja soovitused erineva kirjanduse ja kultuuriväljaannete juurde (vt linnaraamatukogu kodulehte ja kirjandusveebi). Kuna nüüd raamatukokku kohale tulla ei saa, oleme mõned üritused ärajätmise asemel viinud üle veebikeskkonda.

Oleme tegelikult juba mõnda aega soovinud kasutada videovõimalusi teenuste mitmekesistamiseks, kuid ikka on see takerdunud ressursinappusse. Nüüd, kriisiajal, on tulnud asjadele teisiti vaadata ja ettevõtmised on läinud käima: linnaraamatukogu Youtube’i kanalil saavad lapsed raamatukoguhoidjaga koos meisterdada ja kuulata jutukatkendeid, noored lugemissoovitusi, täiskasvanud mõtisklusi ja ettekandeid lastekirjandusest ning kirjutamisest. Tulemas on intervjuud, virtuaalnäitused ja palju muud.