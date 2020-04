Vanemuise tenor Rasmus Kull võitleb koroona vastu igaõhtuse saunaga

Rasmus Kull kommenteeris Tartu Postimehele, et puid kulus umbes 2,5 ruumimeetrit, aga et katelt tuli ka kütta, siis kokku 4,5 ruumimeetrit. Kusjuures saunast ja kuumast veest said osa peale tema teisedki.

«Kui see karantiiniteade tuli, siis me pakkisime oma kolm asja kokku ja tulime minu vanematekoju Vaidaveres, kus mu venna pere ka elab, nii et koos minu vanematega, minu naise ja lastega ning venna naise ja lastega on meid siin 12 inimest,» märkis Rasmus Kull. «Lastel oleks linnas hirmus igav olnud ja ma oleks nelja seina vahel ikka päris hulluks läinud.»

Maal tegevust jätkub. 15. aprillil on ooperisolist jäädvustanud suhtlusmeedias, kuidas kogu see kärgpere istutas 254 kuuske. Ja ta on õppinud maapaos hapusaia tegema. «Enne küpsetamist peab jahust ja veest nädala juuretist kasvatama,» lisas ta.

Maapaos küpsetatud hapusai. FOTO: Rasmus Kull