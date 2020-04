Tartu volikogu peab kriisiaja esimese istungi

Praeguseks on ilmnenud, et volikogu kaks liiget osalevad kirjalikult. Merle Jääger on maakodus netiühenduseta ja kuigi varem oli plaan, et saadikurühma nõunik läheb talle arvutiga appi, tekkis tõrge. Harri Jallajas aga ei ole põhjendanud, miks ta soovib kirjalikult osaleda. Ta on aga teatanud soovist osaleda video teel järgmisel korral. Nad mõlemad annavad oma seisukohad enne istungit. Sellist praktikat on rakendatud varem komisjonide e-koosolekute puhul, ütles volikogu esimees Lemmit Kaplinski. Kui istungi käigus tehakse mõnele eelnõule sisuline muudatus, ei saa varem antud häält ilmselgelt arvestada.

«Samas on meil muudatuste menetlemiseks oma kord, mis eeldab muudatusettepaneku esitamist mitu päeva varem,» lisas Kaplinski. «Kui muudatus tuleb kohapeal, tuleb eraldi otsustada, kas oleme nõus seda kohe menetlema.»

Ta selgitas, et istungi ajal on temaga samas ruumi kaks volikogu kantselei töötajat ja tehniline abi. See on vajalik, et töö käigus hääletusi käima panna ja kiirelt protseduurilistes küsimustes suhelda.

Linnavalitsuse liikmed osalevad istungil videosilla kaudu. Külalistel ja ka näiteks fraktsioonide nõunikel ei ole kohta, kuhu vaatama tulla, kuid on koht kuhu minna: linna kodulehe kaudu Youtube’i keskkonda otseülekannet vaatama.

Kaplinski arvas, et kindlasti tuleb mõnel volinikul ette tehnilisi apse, siis on küsimus, kas kokku lepitud protseduurid lahendavad olukorra tol hetkel.

Volikogu päevakorras on sel korral muude küsimuste seas pingetest laetud eelnõu Pirogovi platsil alkoholi tarvitamise lubamise asjus, opositsioonil on ehk raskem häälekat vastuseisu esitada olukorras, kus «kangid» on volikogu esimehe käes.

«Need kangid peaksid tegelikult alati olema volikogu esimehe käes, volinikud siiski töötavad selliselt, et peetakse kinni reglemendist ja elementaarsest viisakusest. Volikogu ei tööta põhimõttel, kes jaksab kõvemini karjuda,» kommenteeris Kaplinski. «Ka elektroonilises keskkonnas, kus reeglid kehtestatakse mitte kellukese helistamisega, vaid nupuvajutusega, on need reeglid ju täpselt samasugused. Tugevat pooltolemist või vastuseisu tsiviliseeritult esitada on täpselt samad võimalused.»