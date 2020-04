Lusitaania teetigu, nagu ka kodumaised kahjutud seateod, võivad kasvada mitme sentimeetri pikkuseks. On leitud isegi ligi 20-sentimeetriseid isendeid.

Viimastel aastatel on aiapidajad mitmel pool Eestis pidanud rinda pistma taimi ahnelt nosivate suurte punakate nälkjatega, kes on siia rännanud Lõuna-Euroopast toodud taimedega. Et äsjane talv oli eriti leebe, tasub karta ebameeldiva võõrliigi veelgi jõulisemat pealetungi.