Tartu loodusmaja tähistab Maa päeva videokonverentsiga

Tartu loodusmaja huvikooli kevadkonverentsi traditsioon on üle 30 aasta vana ning selle eesmärgiks on anda õpilastele võimalus harjutada ettekande tegemist ning lihvida esinemisoskust. Konverentsil esitlevad õpilased oma uurimustöid ja projekte, tutvustavad enda loodusvaatluste päevikut või mõnda huvitavat katset.

Huvikooli direktori Signe Söömeri sõnul paiskas eriolukord segi ka kõik huvikooli plaanid ning alguses oldi arvamusel, et sellel aastal ei ole konverentsi võimalik pidada. Ühises arutelus õpetajatega tekkis aga idee sündmus korraldada video formaadis ja veebis. «Loomulikult oli selle otsuse taga teadmine, et meie õpilasi toetavad pered, kel on piisavalt tahtmist ja aega pühenduda tavakooli digiõppe kõrval ka huviringi tegevustele, seda ka koolivaheajal. Loodusmaja on väga tänulik kõigile õpilastele, juhendajatele ning muidugi peredele,» sõnas Söömer. Samuti kaasab Tartu loodusmaja huvikool juba aastaid tavaõppesse ka tuge vajavaid õpilasi ja õpetajate suureks rõõmuks on ka nemad koos vanematega koostanud konverentsile esitlusi.