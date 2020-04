Tartu ülikooli vilistlane on valmis kohtus kaitsma anonüümses tagasisides tehtud kriitikat

Henry-Laur Allik on Tartu ülikooli vilistlane, kes läbis Tartu ülikoolis Ene Selarti poolt antud õppeaine Eesti ajakirjanduse ajalugu. Iga õppeaine läbimisel kohustuvad Tartu Ülikooli üliõpilased andma õppeaine ning õppejõu kohta tagasisidet ning Henry-Laur Allik seda ka tegi, vahendasid Alliku kaitsjad.

Tänavu 17. aprillil tunnistas Henry-Laur Allik, et Ene Selarti ja tema tegevuse suhtes kasutatud väljendid «mongoliitne käitumine» ja «mongol» on ebatäpsed. Samuti vabandas Henry-Laur Allik Ene Selarti ees, et tema ja tema tegevuse suhtes nimetatud väljendeid kasutas ning tegi ettepaneku lõpetada vaidlus kompromissiga.