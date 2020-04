Vladimir Uljanov kasutas punast terrorit võimul püsimiseks

Leninist on ilmunud aegade jooksul maailmas mustmiljon artiklit ja raamatut, millest osa on tulnud ka eesti lugejate ette. Üldiselt on need ikka tõlked või refereeringud, sest otseselt Lenini biograafe eestlaste seas ei leidu. Nõukogude ajal ilmunud tõlked ülistasid suurt juhti, seevastu nüüdsed on kriitilised. Küsimustele Leninist vastab ajaloolane Andres Adamson.