Tartus lahutati abielu kahe naise vahel

Aastas teevad Eesti perekonnaseisuametnikud umbes 3000 abielulahutuse kannet. Nii võinuks ka selle kaheksa aastat väldanud abielu lõpp, mis Tartu õnnepalees vormistati enne lihavõtteid, olla vaid pelk lisandus tuima statistikasse – asjaosalistele küll oluline teetähis elukaarel, aga mis see teiste asi on. Kuid asjaolu, et lahutajad olid mõlemad naised, vanuses 30–40 aastat, oli sel korral tekitanud hulga küsimusi. Eelnes ka proovimine, kas registrisüsteem ülepea võimaldabki sellist kannet teha. Võimaldab küll.