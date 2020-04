Erkki Bahovski: feodalismi jooni kriisiaja Eestis

Pirogovi plats pole lauluväljak. Kui lähtuda 2+2 reeglist, siis tekib küsimus, kui palju neid potentsiaalseid purjutajaid sinna mahub. Ehk siis suure tõenäosusega rikuksid alkoholipruukijad reegleid niikuinii.

Igasuguste keeldudega on see häda, et nende jõuspidamist peab keegi jälgima ja nendest üleastumist peab keegi karistama. Seega tõdemus, et igasuguste keeldudega käib kaasas sanktsioonimehhanism. Miks seda Tartu linnale praeguses koroonakriisis vaja on, jääb suuresti mõistatuseks. Kui välja arvata poliitilised kaalutlused, aga sellest lõpupoole.

Tartu ei ole oma keeldudega muidugi üksi. Vähemalt Haljala, Jõelähtme ja Noarootsi vald on piiranud sissesõitu, mis pole olnud meeltmööda justiitsministeeriumile. Taas tekib küsimus, kas 2+2 reegel ei kehti, et need vallad peavad kehtestama lisapiirangud. On samas selge, et massiliste korrarikkumiste korral jääb politsei jõuetuks. Kui tulevad soojad ilmad ja viirus leebub, tekib ilmselt paljudel tunne, et nüüd juba võib vabalt liikuda. Sestap tuleb rõhuda ka inimeste enda vastutusele.

Kriisiolukorras on alati parem, kui kriisimeetmeid juhitakse tsentraalselt.

Üldiselt paistab aga tegemist olevat olukorraga, mida saab nimetada feodalismiks või täpsemalt feodaalseks killustumuseks. Feodaalne killustumus tähendas teatavasti nõrka keskvõimu – kui üldse – ja vürstiriikide oma seadusi.

Polekski imestada, kui riigikeste meetmed läheksid veelgi kaugemale ega piirduks üksnes keelumärkide paigaldamisega. Tartlased peaksid ju mäletama, et 1992. aastal kehtis nn Tartu raha. Suvemuhulasena mäletan ma hästi, kuidas umbes samal ajal võisid Saaremaal ja Muhus osta alkoholi kohapealt vaid kohalikud. Säärased piirangud hoiaksid külalised kindlalt veelgi kaugemal kui keelumärgid.