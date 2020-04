Raatuse ühiselamus karantiinis olevatele välistudengitele tagati ühine perearst

16 positiivse proovi andnud tudengit peavad olema tervenemiseni isolatsioonis ja neil on keelatud oma korterist lahkuda. 39 isikut, kes on haigetega kokku puutunud, kuid kelle testitulemused oli negatiivsed, peavad jääma ühiselamusse karantiini vähemalt kaheks nädalaks. Tartu kiirabi ja terviseameti koostöös leiti haigetele välistudengitele ühine perearst, kes neile tervisemurede korral nõu annab ja hiljem ka terveks tunnistab. Samuti võimaldatakse isolatsioonis viibijatele vajaduse korral psühholoogilist tuge.

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul on kõik asjaosalised teinud väga head koostööd. «Loodan, et see haiguskolle rohkem ei laiene. See oli väga õpetlik näide sellest, kuidas koroonaviirus levib ennekõike seltskondlikel kogunemistel. Neid tuleb igal juhul vältida. Oleme olnud kontaktis ka teiste Tartu kõrgkoolide ühiselamute haldajatega ja jaganud soovitusi, kuidas selliseid olukordi ennetada,» lisas Klaas.