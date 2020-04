ERM kogub lugusid argistest leiutistest

«Me otsime oma igapäevategemistes ikka viise-võimalusi, kuidas mugavamalt ja lihtsamalt hakkama saada. Arendamine, uuendamine ja leiutamine kuulub inimloomuse juurde, olgu tegu talupojamõistuse või lausa insenerliku nutikusega. Vahel saame inspiratsiooni teistelt, mõnikord on uus asi tekkinud puhtalt juhuse või kokkusattumuse tõttu,» rääkis ERMi teadussekretär Agnes Aljas ja lisas, et näiteks on ERMi püsinäitusel «Kohtumised» pesumasinast tehtud muruniiduk.