Uus päev tõi Tartumaale kaks koroonapositiivset juurde

Kokku on Eestis tehtud 42 213 esmast testi, nendest 1552 ehk 3,7 protsenti on olnud positiivsed. 21. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 124 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel.