Ukraina laste elu päästnud öökull sai mälestustahvli

Kunst ja elu on palju rohkem seotud, kui pealtnäha paistab, ning ühe näituse vaatamise mõju võib avalduda käega katsutava abina sadu ja sadu kilomeetreid eemal. Just sellises mõjuühenduses on 2018. aasta sügisel Tähtvere avatud naistekeskuses väljas olnud Jarõna Ilo näitus ja tänavu märtsis avatud mälestustahvel öökullile Ida-Ukraina sõjapiirkonna ühe kooli seinal.