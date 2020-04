Stepan Karja: pärimisseadus ja lasteta lesk

Kuigi töölisklassi võim andis privaatseadustikule surmahoobi, võttis Eesti Vabariik Vene seaduste paketi 1918. aastal oma seaduste väljatöötamisel aluseks, muutes ja täiendades üksikuid sätteid. Perekonna- ja pärimisseadustes valitses kuni riigi hääbumiseni BESi vaim («Mees on perekonnapea; abikaasad peavad elama kooskõlaliselt, kusjuures antakse eelistav tähendus mehe otsusele, eriti neis asjus, kus see on abielu sihist ning iseloomust juba tingitud, näiteks laste kasvatuse küsimusis.»).

Suures osas pidi aegunud põhimõtted kõrvaldama pikka aega, alates 1934. aastast koostatud perekonna-, pärandus- ja asjaõigusseaduse eelnõu, mis viimistletud kujul jõudis riigivolikokku 1939. aastal, kui riik oli juba surmaohus, ning jäi jõustamata. Seega on alust nentida, et sõjaeelses Eesti Vabariigis kehtis Balti eraseadus koos oma riigi seadustiku ja sealjuures naissugu ahistavate sätetega 31. jaanuarini 1940. Saksa kord taastas järgmisel aastal endise seisu, kuid peagi oli taas kohal tsaari koos igasuguste ukaasidega hävitanud diktatuur ning ka BES kadus aastakümneteks minevikku.

Küllap tegin vea, et küsisin arvamust ainult meessoost isikutelt. Naised reageeriks ehk elavamalt ja toetaks allakirjutanu küsimust: kas ükskord ikkagi ei tuleks – et poleks mingit kahtlustki meeste-naiste ebavõrdsusest seaduste ees – Vene tsaari käsulauad lõplikult maha matta ja otsustada, kas on põhjust kehtivates seadustes midagi muuta või täiendada, et riik võtaks senisest rohkem kaitsta muretu eluviisiga naisi ja mehi? Või jäägu iga pere ühisvara ikkagi vaid abielupaari enda hooleks?